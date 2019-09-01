В Екатеринбурге дело об обрушении крыши на заводе им. Калинина вернули на доследование

18:37 | 5.09.2019

Фото: kommersant.ru

В столице Урала дело об обрушении крыши одного из цехов на Заводе им. Калинина вернули на доследование, об этом рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.



Напомним, обрушение произошло ещё 9 ноября 2016 года, а расследование было завершено в октябре прошлого года. Из-за аварии погибли 4 рабочих и 14 рабочих пострадали. Орджоникидзевский райсуд вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков, а потерпевшие подали аппеляционную жалобу.



В произошедшем изначально обвиняли пятерых рабочих, которые занимались реконструкцией кровли цеха. В СУ СКР установили, что в ходе ремонта в 2016 году были нарушены строительные нормы и технологии. Однако, за произошедшее до сих пор никто не ответил.



Добавим, после доследования дело направят обратно в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»