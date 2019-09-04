На дорогах Екатеринбурга появились такси, расписанные уличными художниками

На дорогах Екатеринбурга можно увидеть автомобили одно из агрегаторов такси-сервисов с работами уличных художников — участников фестиваля «STENOGRAFFIA». Проект «Двигаем искусство» реализован в рамках уникального фестиваля «УРА! УРАЛ!», который пройдет 7 сентября.«Машины такси – неотъемлемая часть городской среды, а пейзаж современного города невозможен без уличного искусства. Так родилась идея разместить на бортах автомобилей знаковые работы уральских street art художников», — говорит один из организаторов фестиваля «УРА! УРАЛ!» Катерина Доник.Всего было отобрано 10 работ. Жители города смогут увидеть на машинах такие знаменитые работы как динозавр, который размещен на стене ЖК «Малевич», вырезанный москвич с гаражом-ракушкой и другие.5 из 10 машин будут выставлены на фестивале «УРА! УРАЛ!» 7 сентября рядом с «Центром развития дизайна» (ул. Горького 4а).После окончания фестиваля машины с граффити будут приезжать на заказы горожан по тарифам «Эконом» и «Комфорт».