В Екатеринбурге загорелась квартира в трехэтажном доме

Комната выгорела практически полностью. Фото: «Ночные новости»

В Екатеринбурге в трехэтажном доме на ЖБИ сегодня утром загорелась квартира. Информация о пожаре поступила диспетчерам в 06:30.В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что квартира находилась на первом этаже. На площади 10 квадратных метров сгорело все имущество. Из дома по лестницам пришлось эвакуировать 10 человек, в том числе и двоих детей.Всего в тушении пожара было воздействовано восемь спасателей и три машины спецтехники. В 06:41 уже было ликвидировано открытое горение, а в 07:16 закончен разбор сгоревших конструкций.