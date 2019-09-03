В Екатеринбурге прошло четвертое заседание, посвященное выбору места для храма

12:46 | 4.09.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице рабочая группа по выбору места строительства храма провела четвертое заседание. В горадминистрации рассказали, что в список вышли три площадки.



Следует напомнить, что ранее площадок было больше, однако недавно мэр Александр Высокинский предложил исключить из списка площадку на месте бывшей телебашни, так как там сейчас возводится ледовая арена. В результате в список вошла территория на перекрестке улиц Фурманова-Белинского, улица Горького, 17 (здание бывшего приборостроительного завода), а также участок за Макаровским мостом.



Добавим, что по мнению Председателя Екатеринбургской гордумы Игоря Володина, трёх площадок для голосования более чем достаточно, чтобы провести легитимный опрос среди горожан. Сейчас властям предстоит определиться с формой бюллетеней и процедурой проведения опроса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»