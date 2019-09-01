Свердловское Минприроды взыскало с компании депутата-единоросса больше двух миллионов рублей

18:37 | 3.09.2019

Министерство природы и экологии Свердловской области продолжает активно взыскивать денежные средства с неплательщиков – арендаторов лесных участков.



Так, по решению Арбитражного суда Свердловской области взыскано 2 миллиона 390 тысяч рублей за 2 квартал 2019 года с ООО «Сагринский леспромхоз» – компании, которой по договорам аренды предоставлен лесной участок в Шалинском районе для заготовки древесины общей площадью 50931 гектар.



В настоящее время в отношении компании рассматривается еще один иск от Минприроды на 2 миллиона 288 тысяч рублей.



ООО «Сагринский леспромхоз» принадлежит Сергею Сарафанову (депутат думы Шалинского городского округа, фракция «Единая Россия»), Александру Ефтину и Фаигу Насирову.



Отметим, что также рассматривается иск Минприроды к АО «Аргус СФК» о взыскании почти 11 миллионов рублей.

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