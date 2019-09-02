В Свердловской области пропал мужчина, не ориентирующийся в пространстве

14:33 | 3.09.2019

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В свердловском коллективном саду 6 СУМЗа пропал 26-летний мужчина. Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи, не ориентируется в пространстве.



Первого сентября 2019 года Тимур Александрович Шайхматов ушел из сада в неизвестном направлении. Приметы пропавшего: рост 160 см, нормальное телосложение, темные короткие волосы и голубые глаза. На момент пропажи он был одет в синюю спортивную шапку «Adidas», темно-зеленую куртку с капюшоном, темные штаны и коричневые полусапожки.



Всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Тимура Александровича, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»