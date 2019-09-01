Может находиться на Урале: в Тюмени пропал мужчина

14:51 | 2.09.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Тюмени пропал 39-летний Дамир Исламов. Местонахождение мужчины неизвестно с 20 августа. Он может находиться в Свердловской области или Екатеринбурге.



Приметы: рост 180, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза светлые. Особые приметы: ходит в очках для зрения.



Для поисков мужчины необходимы добровольцы. Если вы видели пропавшего или владеете информацией о его примерно местонахождении – сообщите об этом по телефону горячей линии 8 800 700 54 52 или 11

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»