В Екатеринбурге отопительный сезон начнётся через две недели

14:23 | 2.09.2019

Фото: gopb.ru

Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся в середине текущего месяца – примерно 15 сентября.



Отопительный сезон в городе открывается после подписания соответствующего постановления главой Екатеринбурга. Сразу после подписания энергетики начнут запускать циркуляцию в зимнем режиме. В первую очередь теплом будут обеспечивать социальные объекты.



Отметим, тепло должны запускать после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превысит +8 °С. К концу этой неделе синоптики обещают потепление до +19 °С.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»