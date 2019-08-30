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14:53 | 1.09.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге состоялись праздничная литургия и молебен на начало учебного года

В уральской столице помолились о Божьей помощи в постижении наук и успехах в учении. Праздничную Божественную литургию и молебен на начало учебного года сегодня, 1 сентября, в Свято-Троицком кафедральном соборе совершил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Митополит Кирилл зачитал обращение Святейшего Патриарха школьникам, студентам, родителям и педагогам. В пресс-службе Екатеринбургской епархии рассказали, что богослужение прошло с сопровождением братского хора Екатеринбургской духовной семинарии и хора регентского отделения Уральской духовной школы.

Следует отметить, что сегодня, 1 сентября, Православная Церковь также отмечает праздник иконы Божией Матери «Прибавление ума». Святыня является символом высшей мудрости и разума, обращаясь к ней, верующие просят о духовном просвещении и помощи в воспитании детей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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