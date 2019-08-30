На Урале пропала бабушка

В Свердловской области в посёлке Арти пропала 63-летняя Людмила Щипанова. С 27 августа её местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 166 см, 37 размер обуви, телосложение нормальное, чёрные глаза, тёмно-русые с проседью волосы. В день исчезновения была одета в светло-коричневую кожаную куртку выше колена, синюю вязаную кофту и чёрные гамаши.Если вы видели бабушку, владеете информацией о её примерном местонахождении или хотите принять участие в поисках – сообщите об этом инфоргу Степану по номеру телефона +7 909 012-06-88.