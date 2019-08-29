Женщина на Infinity сбила мальчика в Екатеринбурге

20:16 | 31.08.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сегодня днём в Екатеринбурге во дворе дома на улице Циолковского, 27 Infinity сбил семилетнего мальчика, который шёл на детскую площадку.



За рулём иномарки находилась 33-летняя женщина. Она ехала со скоростью 10-15 км/ч. В этот момент мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованных у подъезда машин. Столкновения избежать не удалось.



С травмой головы и переломом ноги ребёнка доставили в больницу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»