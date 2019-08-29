В Екатеринбурге состоится автопробег и масштабный флешмоб с участием болельщиков «Автомобилиста»

11:02 | 31.08.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Завтра, 1 сентября, в Екатеринбурге болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» устроят традиционный автопробег и масштабный шлешмобом.



В 15:00 стартует колонна автомобилей. Маршрут: КРК «Уралец» – ул. Шейнкмана – ул. Малышева – ул. Розы Люксембург – ул. Декабристов – ул. Чапаева – ул. Фурманова – ул. Машинная – Кольцовский тракт – парковка Екатеринбург-Экспо.



На финальной точке, возле Экспо, машины выстроятся в огромный логотип «Автомобилиста». Всего ожидается около 50 украшенных автомобилей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»