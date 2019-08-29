Не успел перебежать: в Екатеринбурге самосвал насмерть сбил пешехода

15:03 | 30.08.2019

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Сегодня утром, около 10:50, в Екатеринбурге в результате аварии погиб пешеход. Инцидент произошёл по адресу Металлургов, 24а.



Самосвал ехал по Ново-Московскому тракту в направлении Викулова. В это время дорогу начал перебегать мужчина. Водитель большегруза не успел затормозить и совершил наезд на пешехода.



От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»