Нашёл пистолет на мусорной свалке: в Реже мужчину признали виновным в покушении на убийство

09:28 | 30.08.2019

Фото: kyiv.web2ua.com

В Реже местного жителя признали виновным в совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство») и ст.222 УК РФ («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»).



По материалам дела, весной 2017 года мужчина обнаружил на мусорной свалке пистолет и больше двух десятков патронов, после чего принёс найденное домой и спрятал. 11 января 2019 года во время ссоры мужчина выстрелил в голову своему знакомому. Пострадавший успел закрыться рукой, в результате чего пуля застряла в предплечье.



Суд назначил мужчине 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»