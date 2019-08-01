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19:44 | 28.08.2019
Фото: департамент информолитики Свердловской области
Куйвашев обсудил подготовку к Универсиаде с министром спорта РФ
На встрече Колобков отметил, что Универсиада на данный момент является одним из самых важных спортивных проектов. Главными задачами на федеральном уровне на сегодняшний день являются постройка Деревни Универсиады, спортобъектов и приведение в порядок дорожной инфраструктуры.
На встрече также обсуждались вопросы финансирования, безопасности и организации мероприятий.
XXXII Всемирная летняя Универсиада будет проводиться в столице Урала с 8 по 19 августа 2023 года. Участники игр будут соревноваться 18 спортивных дисциплинах. В ходе состязаний будет разыграно 246 комплектов наград.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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