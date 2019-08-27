Бизнесмен с долгами: в Екатеринбурге за 18,4 миллиона продают квартиру экс-руководителя «Инверсталь»

В Екатеринбурге за 18,4 миллиона рублей из-за долгов продают квартиру екатеринбургского бизнесмена, директора «Стальной продукции» и экс-руководителя ликвидированной компании «Интерсталь» Владимира Федосеенко.Объявление о продаже квартиры площадью 154,3 квадратных метра на девятом этаже в клубном доме «Тихвин» появилось на сайте N1.RU. Первоначальная цена квартиры составляла 23 миллиона рублей.По некоторым данным, Владимира Федосеенко признали банкротом в 2016 году. Бизнесмен и его супруга взяли кредит, который должны были погасить до мая 2020 года, однако просрочили выплаты, из-за чего банк подал иск в суд.