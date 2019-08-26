В Екатеринбурге девушка на Matiz сбила маму с ребёнком

Накануне вечером, около 21:00, в Екатеринбурге на Эльмаше произошла авария, в результате которой пострадали мама с ребёнком.25-летняя женщина-водитель Matiz ехала по улице Красных Командиров со стороны улицы Старых Большевиков в направлении Шефской. При повороте она не пропустила пешеходов и наехала на 40-летнюю женщину и её десятилетнюю дочку.Девочку с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибом голени доставили в больницу № 9. Женщину с переломом голени – в больницу № 23.