В Нижнем Тагиле задержали мужчину, подозреваемого в краже

13:02 | 25.08.2019

В Нижнем Тагиле сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который подозревается в хищении телевизора и электрочайника в коллективном саду «Энергетик».



О хищении сообщила в полицию пострадавшая. В ходе осмотра места происшествия эксперт изъял следы пальцев рук, благодаря чему удались выйти на подозреваемого. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 20-летний житель Асбеста.



Поймать мужчину удалось благодаря социальным сетям, где он указал свой мобильный телефон для рабочих предложений. Работодателями выступили оперативники. В назначенном для встречи месте молодого человека задержали.



В ходе дачи показаний мужчина признался в совершённом преступлении. Кроме того, установлена его причастность к еще одной краже в том же коллективном саду (он забрал электродрель и DVD-проигрыватель).



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»