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16:51 | 24.08.2019

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской области

В ближайшие дни губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет совещание по выработке мер, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

На совещание, кроме профильных членов правительства приглашены руководители медицинских учреждений региона, практикующие врачи, средний медицинский персонал. Кроме того, в обсуждении проблем в сфере здравоохранения области примут участие представители профсоюзных организаций и эксперты.

«Ключевой темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов. Также в повестке совещания — выработка комплексных подходов к работе по повышению доступности и качества медпомощи в Свердловской области. Так, отдельное внимание предполагается уделить ситуации в первичном звене здравоохранения», – говорится в сообщении.

Напомним, с начала этого года по Свердловской области прокатилась волна протестных акций и демонстративных увольнений медицинских работников.

Так, в апреле медики Серовской детской больницы выступили с требованием выполнения майских указов президента по повышению заработных плат в сфере здравоохранения. Акция ни к чему не привела, недовольных попросили уволиться, а глава свердловского Минздрава отчитался, что факты нарушений не подтвердились.

Август текущего года начался с массовых увольнений врачей-хирургов в Нижнем Тагиле. Ранее «Вечерние ведомости» писали об увольнении восьми хирургов из Демидовской больницы, где, помимо высокой нагрузки, врачи возмущались ужасным состоянием здания больницы.


22 августа стало известно, что ЦГБ № 1 Нижнего Тагила покидают сразу шесть хирургов, они недовольны размером зарплаты и переработками.

23 августа становится известно о том, что вопрос об увольнении рассматривают и хирурги ГКБ № 4 Нижнего Тагила. Если это произойдёт, то во втором по величине городе Свердловской области стационарная хирургическая помощь исчезнет, можно сказать, полностью.

Вчера же, 23 августа, министерство здравоохранения Свердловской области направило в город комиссию, которая должна разобраться с проблемой. Но пока проблема не решена, врачи не склонны доверять обещаниям чиновников о том, что в скором времени что-то изменится, слишком далеко зашли проблемы.

Кроме того, 23 августа, фельдшер выездной бригады скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин написал обращение и записал видеообращение к Президенту России Владимиру Путину.

В своём обращении он указывает на бедственное положение дел в медицине региона, рассказывает о разваливающихся больницах, низких зарплатах работников здравоохранения и о том, что при этих зарплатах врачам и медсёстрам приходится закупать униформу за свой счёт.

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской области

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской области

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской области

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской области

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской области

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской областиОблезлые, явно требующие ремонта, здания.

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской области

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской области

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской областиПротекающие и грозящие обвалиться потолки и стены.

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской областиОстатки ремонта за 9 миллионов рублей.

Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской областиИ на этом приходится перевозить больных. Фото: Скриншоты видеообращения Алексея Коровкина к Владимиру Путину.

Можно предположить, что написанное фельдшером обращение к президенту, является своеобразной предвыборной агитацией, Алексей Коровкин, до этого не замеченный в политической деятельности, баллотируется от «Справедливой России» на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Однако, в подобном нельзя обвинить хирургов из Нижнего Тагила и персонал Серовской городской больницы. О состоянии зданий, помещений и техники и говорить не приходится, вы видите всё на фотографиях. Проблемы у медиков есть, и проблемы огромные.

Видимо, ситуация, сложившаяся в сфере здравоохранения региона, и побудила Евгения Куйвашева перейти в «ручной режим управления» и самому созвать экстренное совещание, посвящённое проблемам медицины, и поиску путей, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения области.

Почему это приходится делать губернатору?

Потому что, по неподтверждённой информации, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Игоревич Цветков находится в отпуске в Португалии, и ему совсем не до проблем здравоохранения Свердловской области. Хотя, может быть, к вышеуказанному совещанию министр прервет свой отдых и вернётся на родину – решать проблемы в подведомственной ему сфере.

© «Вечерние ведомости»

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