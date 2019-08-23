Новости дня
16:51 | 24.08.2019
Евгений Куйвашев соберет срочное совещание из-за проблем в здравоохранении Свердловской области
На совещание, кроме профильных членов правительства приглашены руководители медицинских учреждений региона, практикующие врачи, средний медицинский персонал. Кроме того, в обсуждении проблем в сфере здравоохранения области примут участие представители профсоюзных организаций и эксперты.
«Ключевой темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов. Также в повестке совещания — выработка комплексных подходов к работе по повышению доступности и качества медпомощи в Свердловской области. Так, отдельное внимание предполагается уделить ситуации в первичном звене здравоохранения», – говорится в сообщении.
Напомним, с начала этого года по Свердловской области прокатилась волна протестных акций и демонстративных увольнений медицинских работников.
Так, в апреле медики Серовской детской больницы выступили с требованием выполнения майских указов президента по повышению заработных плат в сфере здравоохранения. Акция ни к чему не привела, недовольных попросили уволиться, а глава свердловского Минздрава отчитался, что факты нарушений не подтвердились.
Август текущего года начался с массовых увольнений врачей-хирургов в Нижнем Тагиле. Ранее «Вечерние ведомости» писали об увольнении восьми хирургов из Демидовской больницы, где, помимо высокой нагрузки, врачи возмущались ужасным состоянием здания больницы.
22 августа стало известно, что ЦГБ № 1 Нижнего Тагила покидают сразу шесть хирургов, они недовольны размером зарплаты и переработками.
23 августа становится известно о том, что вопрос об увольнении рассматривают и хирурги ГКБ № 4 Нижнего Тагила. Если это произойдёт, то во втором по величине городе Свердловской области стационарная хирургическая помощь исчезнет, можно сказать, полностью.
Вчера же, 23 августа, министерство здравоохранения Свердловской области направило в город комиссию, которая должна разобраться с проблемой. Но пока проблема не решена, врачи не склонны доверять обещаниям чиновников о том, что в скором времени что-то изменится, слишком далеко зашли проблемы.
Кроме того, 23 августа, фельдшер выездной бригады скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин написал обращение и записал видеообращение к Президенту России Владимиру Путину.
В своём обращении он указывает на бедственное положение дел в медицине региона, рассказывает о разваливающихся больницах, низких зарплатах работников здравоохранения и о том, что при этих зарплатах врачам и медсёстрам приходится закупать униформу за свой счёт.
Можно предположить, что написанное фельдшером обращение к президенту, является своеобразной предвыборной агитацией, Алексей Коровкин, до этого не замеченный в политической деятельности, баллотируется от «Справедливой России» на довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Однако, в подобном нельзя обвинить хирургов из Нижнего Тагила и персонал Серовской городской больницы. О состоянии зданий, помещений и техники и говорить не приходится, вы видите всё на фотографиях. Проблемы у медиков есть, и проблемы огромные.
Видимо, ситуация, сложившаяся в сфере здравоохранения региона, и побудила Евгения Куйвашева перейти в «ручной режим управления» и самому созвать экстренное совещание, посвящённое проблемам медицины, и поиску путей, позволяющих решить проблемные вопросы сферы здравоохранения области.
Почему это приходится делать губернатору?
Потому что, по неподтверждённой информации, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Игоревич Цветков находится в отпуске в Португалии, и ему совсем не до проблем здравоохранения Свердловской области. Хотя, может быть, к вышеуказанному совещанию министр прервет свой отдых и вернётся на родину – решать проблемы в подведомственной ему сфере.
© «Вечерние ведомости»
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16:51 | 24.08.2019
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