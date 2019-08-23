Мэрия Екатеринбурга выделит более трёх миллионов рублей на освещение улицы Попова

14:17 | 24.08.2019

Мэрия Екатеринбурга собирается выделить 3,2 миллиона рублей на модернизацию уличного освещения в центре города – улицы Попова на участке от Московской до Сакко и Ванцетти. Соответствующая конкурсная документация опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает МКУ «Городское благоустройство». После заключения контракта подрядчик должен будет в течение пяти рабочих дней предоставить на согласование оформленный проект. Кроме того, необходима схема закрытия или ограничения движения транспорта.



Заявки принимаются до третьего сентября, а уже четвёртого сентября выберут подрядчика.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»