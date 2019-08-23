В Талице инспекторы остановили пьяного водителя ВАЗ с малолетними пассажирами

Сегодня в Талице инспекторы остановили автомобиль, за рулём которого находился 52-летний пьяный водитель. Кроме того, у мужчины не было прав.В салоне ВАЗ-2107, кроме водителя, находились пьяная женщина и её внуки – дети четырёх и пяти лет, которые ехали в автомобиле без детских кресел.В результате инцидента мужчину привлекли к административной ответственности за нетрезвое вождение и за нарушение правил перевозки несовершеннолетних. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку.