Под Режом фура съехала в кювет и перевернулась. Есть погибший

Накануне в Свердловской области под Режом произошло смертельное ДТП. Грузовик MAN на затяжном повороте съехал в кювет и перевернулся.За рулём фуры находился 62-летний мужчина. В результате происшествия он получил многочисленные травмы и скончался на месте.По предварительным данным, причиной аварии могла быть усталость водителя. Однако все обстоятельства ДТП ещё устанавливаются.