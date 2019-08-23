Свердловский общественник, у которого сожгли автомобиль, прокомментировал ход следствия и придумал «сюрприз» для оппонентов

19:38 | 23.08.2019

Координатор партпроекта «Народный контроль» Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, которому неизвестные сожгли автомобиль в ночь с 22 на 23 июля, прокомментировал ход следствия. По словам общественника, уголовное дело, возбужденное по ст. 167 УК РФ (Уничтожение чужого имущества путем поджога»), расследует следователь отдела полиции №11 УМВД России по Екатеринбургу, который лишь дважды вызывал его – в день поджога и накануне, 22 августа.



«Прошёл ровно месяц с момента поджога автомобиля. Никакой информации не дают, в какой стадии идёт расследование уголовного дела, никто не сообщает. Хотелось бы верить, что полицейские подошли к работе со всей ответственностью и в интересах следствия ничего не сообщают. Но, складывается такое впечатление, что, кто угодно может совершить преступление в центре города и остаться безнаказанным. Пресс секретарь ГУ МВД России по Свердловской области обещал СМИ прокомментировать инцидент, но пока - лишь тишина», – сообщил Дмитрий Чукреев.



Он отметил, что придумал некий «сюрприз» для людей, крышующих незаконную уличную торговлю в уральской столице (именно после рейда по ларькам у него и сожгли автомобиль). О нем он пообещал рассказать на следующей неделе.

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