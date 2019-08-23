Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

19:38 | 23.08.2019

Свердловский общественник, у которого сожгли автомобиль, прокомментировал ход следствия и придумал «сюрприз» для оппонентов

Координатор партпроекта «Народный контроль» Единой России» по Свердловской области Дмитрий Чукреев, которому неизвестные сожгли автомобиль в ночь с 22 на 23 июля, прокомментировал ход следствия. По словам общественника, уголовное дело, возбужденное по ст. 167 УК РФ (Уничтожение чужого имущества путем поджога»), расследует следователь отдела полиции №11 УМВД России по Екатеринбургу, который лишь дважды вызывал его – в день поджога и накануне, 22 августа.

«Прошёл ровно месяц с момента поджога автомобиля. Никакой информации не дают, в какой стадии идёт расследование уголовного дела, никто не сообщает. Хотелось бы верить, что полицейские подошли к работе со всей ответственностью и в интересах следствия ничего не сообщают. Но, складывается такое впечатление, что, кто угодно может совершить преступление в центре города и остаться безнаказанным. Пресс секретарь ГУ МВД России по Свердловской области обещал СМИ прокомментировать инцидент, но пока - лишь тишина», – сообщил Дмитрий Чукреев.

Он отметил, что придумал некий «сюрприз» для людей, крышующих незаконную уличную торговлю в уральской столице (именно после рейда по ларькам у него и сожгли автомобиль). О нем он пообещал рассказать на следующей неделе.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
23.08.2019

23:30 | 23.08.2019
Сотрясение и ушибы: в Екатеринбурге водитель Mercedes сбил темнокожего мужчину

19:42 | 23.08.2019
В Екатеринбурге убили мужчину, который украл сумку у пострадавшей в ДТП девушки

19:38 | 23.08.2019
Свердловский общественник, у которого сожгли автомобиль, прокомментировал ход следствия и придумал «сюрприз» для оппонентов

19:22 | 23.08.2019
Ситуация с оказанием хирургической помощи населению Нижнего Тагила становится патовой

18:31 | 23.08.2019
Переменная облачность: погода в Екатеринбурге на выходные

18:00 | 23.08.2019
Третьего полицейского, подозреваемого в изнасиловании девушки в Екатеринбурге, отправили под стражу

17:44 | 23.08.2019
Глава Прикамья поручил ускорить переход школ на электронную платформу

17:26 | 23.08.2019
В выходные в Перми изменятся маршруты трамваев №6 и №8

17:13 | 23.08.2019
В центре Екатеринбурга заработает сельскохозяйственная ярмарка

17:13 | 23.08.2019
Названы суммы увеличенных призовых Пермского международного марафона

16:49 | 23.08.2019
В Свердловской области сгорела частная баня

16:37 | 23.08.2019
В День города Кургана перекроют движение транспорта в центре

16:37 | 23.08.2019
В Перми на год закрывается движение по Трамвайной

16:15 | 23.08.2019
Подставили коллеги: сестра полицейского, которого обвиняют в изнасиловании, не верит, что брат на такое способен

15:39 | 23.08.2019
Уехал на мотоблоке в лес за грибами и пропал: на Урале разыскивают мужчину

15:29 | 23.08.2019
Чиновники Курганской области получают одну из самых низких зарплат в стране

14:59 | 23.08.2019
В Екатеринбурге трамвай сбил 72-летнюю бабушку

14:31 | 23.08.2019
В День знаний в Свердловской области обеспечат безопасность на всех праздничных мероприятиях

13:48 | 23.08.2019
Грозит вплоть до пожизненного: в Заречном завершили расследование убийства

13:47 | 23.08.2019
В трех районах Перми работают универсальные ярмарки

13:43 | 23.08.2019
Два высокопоставленных чиновника в правительстве Зауралья покинули свои посты

13:17 | 23.08.2019
В Реже мужчина принял участие в ссоре между женщинами. Теперь на него возбуждено уголовное дело

13:16 | 23.08.2019
В Прикамье ограничено движение электропоездов в восточном направлении

13:13 | 23.08.2019
Мэрия Кургана планирует закрывать сквер барона Розена по вечерам из-за вандалов

12:39 | 23.08.2019
При реконструкции улицы Героев Хасана в Перми будет использована технология «отнесенного поворота»

12:35 | 23.08.2019
В Екатеринбурге на два месяца закроют часть проспекта Космонавтов

12:33 | 23.08.2019
Репродуктологи из Челябинска сотрудничают с коллегами из Казахстана

12:30 | 23.08.2019
В Чайковском завершены «опрессовки» тепловых сетей

12:24 | 23.08.2019
Центральная площадка празднования Дня российского флага в Перми объединила 3200 человек

12:19 | 23.08.2019
В Перми похолодает

11:59 | 23.08.2019
В Екатеринбурге ВАЗ протаранил несколько припаркованных машин и уехал

11:29 | 23.08.2019
Избирком Зауралья получил бюллетени для голосования на выборах губернатора

11:27 | 23.08.2019
Какая боль: уральский «Автомобилист» всухую разгромил минское «Динамо» со счётом 6:0

11:13 | 23.08.2019
Андрей Кочеров: качество образования в Курганской области снижается

10:58 | 23.08.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше пропал мужчина

10:17 | 23.08.2019
Говорят, что подожгли: в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажном доме





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 