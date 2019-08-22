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18:31 | 23.08.2019

Фото: Катерина Якушева

Переменная облачность: погода в Екатеринбурге на выходные

На предстоящих выходных в Екатеринбурге ожидается переменная облачность и температура воздуха до +21 °С. Об этом сообщают синоптики уральского гидрометцентра.

В субботу, 24 августа, ночью +11...+13 °С, днём +19...+20 °С. Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

В воскресенье, 25 августа, ночью +9...+11 °С, днём +19...+21 °С. Переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Прогноз погоды предоставлен на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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