В центре Екатеринбурга заработает сельскохозяйственная ярмарка

17:13 | 23.08.2019

Фото: Екатеринбург.рф

24 и 25 августа в Екатеринбурге на площади 1905 года начнём работать традиционная сельскохозяйственная ярмарка.



Все желающие смогут приобрести как съедобную продукцию (мясо, рыбу, овощи, фрукты, мёд, «молочку»), так и изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, сувениры, платки, шарфы, плетёные изделия, гобелены, картины, вязаные вещи, куклы и прочее другое.



Ярмарка будет работать до 15 сентября по субботам и воскресеньям с 09:00 до 16:30. Стоянка на площади 1905 года в эти даты будет закрыта с 19:00 пятницы до 18:00 воскресенья.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»