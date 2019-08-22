В Верхней Салде свердловчанин зарезал мужчину после драки

18:20 | 22.08.2019

Фото: пресс-служба СУ СКР России

В Верхней Салде свердловчанина обвиняют в убийстве. Как сообщили в региональном отделении СУ СКР, подозреваемый подрался с другим мужчиной, после чего зарезал его.



Инцидент случился в квартире дома на улице Энгельса. О произошедшем полицейским рассказал хозяин квартиры. По его словам, во время драки потерпевший стал угрожать обвиняемому ножом, а тот, в свою очередь, выхватил нож и убил мужчину.



На данный момент обвиняемого посадили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»