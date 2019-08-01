Две волейболистки «Уралочки» вошли в состав сборной России

17:30 | 22.08.2019

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка»; Международная ассоциация волейбола

Две представительницы волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» вошли в состав российской команды на чемпионате Европы по женскому волейболу. Турнир начнется уже завтра, 23 августа. А финал пройдет восьмого сентября в турецкой Анкаре.



Пресс-служба волейбольного клуба сообщает, что в состав сборной вошли нападающая Ксения Парубец и либеро Дарья Пилипенко. В этом году чемпионат состоится в четырех странах: Турции, Польше, Венгрии и Словакии. На предварительном этапе Россия проведет пять матчей в Братиславе.



Всего в турнире примут участие 24 сборные. Команда России сыграет с Белоруссией, Швейцарией, Германией, Испанией и Словакией. Для выхода в плей-офф нашей сборной необходимо занять одно из первых четырех мест.



Расписание матчей сборной России (время - уральское):



- 23 августа: Белоруссия — Россия (19:55. Трансляция на телеканале «Матч! Игра» и на портале Sportbox.ru).

- 25 августа: Россия — Швейцария (22:55. Трансляция на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Игра» и на портале Sportbox.ru)

- 26 августа: Германия — Россия.

- 28 августа: Россия — Испания.

- 29 августа: Словакия — Россия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»