В Екатеринбурге начали эвакуацию машин по новой схеме

20:52 | 21.08.2019

Фото: модернавто.рф

В уральской столице с 20 августа эвакуация машин начала работать по новой схеме, об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.



Согласно новой схеме, любой сотрудник ГИБДД, если увидел неправильно припаркованный автомобиль, будет сообщать об этом в дежурную часть. Далее, в сотрудник дежурной части должен связаться со службой эвакуации, а оттуда навстречу инспектору должна будет выехать эвакуационная машина.



Отметим, ранее сотрудники ГИБДД ездили по городу вместе с эвакуаторщиками в одной машине и забирали на штрафстоянку автомобиле.



По словам сотрудников ГИБДД, на оперативность работы новая схема не повлияет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»