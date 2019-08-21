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20:52 | 21.08.2019

Фото: модернавто.рф

В Екатеринбурге начали эвакуацию машин по новой схеме

В уральской столице с 20 августа эвакуация машин начала работать по новой схеме, об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Согласно новой схеме, любой сотрудник ГИБДД, если увидел неправильно припаркованный автомобиль, будет сообщать об этом в дежурную часть. Далее, в сотрудник дежурной части должен связаться со службой эвакуации, а оттуда навстречу инспектору должна будет выехать эвакуационная машина.

Отметим, ранее сотрудники ГИБДД ездили по городу вместе с эвакуаторщиками в одной машине и забирали на штрафстоянку автомобиле.

По словам сотрудников ГИБДД, на оперативность работы новая схема не повлияет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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