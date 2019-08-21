В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке начали строительство велопешеходной дорожки

19:25 | 21.08.2019

Фото: ekburg.tv

В Шарташском лесопарке в рамках создания оздоровительного кластера начали строительство велопешеходной дорожки, об этом сообщил первый заместитель губернатора Сверловской области во время заседания координационной комиссии по формированию рекреационно-оздоровительного кластера на территории парка.



По словам Орлова, дорожка будет объединять различные зоны парка. На сегодняшний день в парке закончили разбор недействующих коммуникаций, а сейчас там ведётся установка траншеи для прокладки кабеля электроснабжения уличного освещения и видеонаблюдения. Уже осенью в парке будет завершена подготовка территории для прокладки первого отрезка велопешеходной дорожки.



Следует добавить, что согласно «мастер-плану» развития лесопарка, в нём также должны установить парковки около входных групп и создать в районе каждой входной группы тематические парки. Кроме того, сейчас уже начаты работы по развитию прилегающей к парку улично-дорожной сети.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»