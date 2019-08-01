По Каменском-Уральским поезд насмерть сбил человека

17:37 | 19.08.2019

Фото: obltv.ru

В Свердловской области под Каменском-Уральским на первом пикете девятого километра тепловоз насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел в 00:50.



Кака сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, машинист поезда заметил мужчину, шедшего вдоль железнодорожных путей, поджал сигнал и применил экстренное торможение. Однако поезд остановить не удалось. Пострадавший получил повреждения, не совместимые с жизнью.



Следователи осмотрели место происшествия и опросили машиниста. Также дано поручение на расшифровку скоростемерной ленты. сейчас устанавливается личность пострадавшего. По результатом проверки будет принято процессуальное решение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»