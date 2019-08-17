Ушел в лес и пропал: в Первоуральске ищут мужчину

12:30 | 19.08.2019

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Первоуральске пропал 63-летний мужчина. 18 августа он ушел в лес и до сих пор не вернулся.



Известно, что Сергей Юрьевич Сосунов вышел из коллективного сада №85 18 августа около 10:30. Приметы пропавшего: рост 170 см, 43 размер обуви, полное телосложение, голубые глаза, седые короткие волосы, имеются залысины.



На момент пропажи Сергей Юрьевич был одет в светлую поношенную ветровку, темные брюки и черные короткие сапоги.



Особые приметы: шрам на макушке головы на залысине от ожога и шрам от ожога на правом плече.



Всех, кто имеет какую-либо информацию, просят позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»