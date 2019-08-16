После празднования Дня города из Екатеринбурга вывезли 450 кубометров мусора

10:59 | 18.08.2019

Фото: Комитет благоустройства города

В ночь с 17 на 18 августа, после празднования Дня города, службы благоустройства вывезли из уральской столицы 450 кубометров мусора. В Комитете благоустройства Администрации города Екатеринбурга сообщили, что улицы очистили к 10 часам утра.



Муниципальные коммунальщики приступили к уборке города сразу после праздничного фейерверка.



На первом этапе над очисткой города от мусора работали два звена по 12 единиц спецтехники и 173 человека. В итоге уже к полуночи в центре города было открыто движение по проспекту Ленина и улице Бориса Ельцина. Участок 8 Марта (от Ленина до Малышева) открыли в 3 утра, а улицу Пушкина только к 7, так как организаторы праздничных мероприятий долго разбирали временные конструкции.



На втором этапе 41 единица техники и 170 рабочих трудились над уборкой тротуаров, парков и скверов города.



Следует добавить, что помимо мусора с улиц, службы благоустройства также дважды (днём и ночью) вывозили из города отходы из установленных контейнеров.



Отметим, мероприятия, посвящённые Дню города, вчера посетили 1 млн 200 тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»