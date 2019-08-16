«Крылья Советов» обыграли «Урал» со счётом 1-3

19:19 | 17.08.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

«Урал» уступил «Крыльям советов» в 6 матче Российской премьер-лиги. Встреча на «Екатеринбург Арене» завершилась со счетом 1-3.



По словам сотрудников пресс-службы Урала, в начале игры уральское футболисты создали несколько опасных моментов, однако счёт на 28 минуте открыл футболист «Крыльев» Гынсарь. Следующие два точных удара в ворота «Урала» также нанесли гости: Соболев забил на 79 минуте, а Радонич на 84.



Уральские футболисты даже при счете 0-3 не стали сдаваться. Последний гол был забит Андреем Панюковым перед финальным свистком.



Сейчас «Урал» занимает 9 строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья советов» находятся на 10 месте.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»