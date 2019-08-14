Свердловчанке, сбившей двух 17-летних девушек, грозит до 15 лет лишения свободы

22:16 | 14.08.2019

Фото: nk-tv.com

В Свердловской области пьяная женщина сбила двух 17-летних девушек. Как рассказали в пресс-службе СКР, свердловчанке грозит до 15 лет лишения свободы.



Инцидент произошёл в ночь на 6 апреля этого года. Выпившая свердловчанка за рулём «Nissan» сбила двух девушек, несмотря на то, что на них были светоотражающие элементы. Одна из девушек получила тяжкие повреждения, второй был причинён вред средней тяжести.



Следует добавить, что свою вину женщина признавать отказалась. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 105 УК РФ. Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»