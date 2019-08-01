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19:17 | 14.08.2019

Фото: Катерина Якушева

Облачно, но тепло: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на конец рабочей недели

Завершение рабочей недели в Свердловской области и Екатеринбурге окажется тёплым – погода днём достигнет отметки +26 °С, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.

В четверг, 15 августа, в Свердловской области ночью +9...+14 °С, днём +21...+26 °С. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. В Екатеринбурге ночью +12...+14 °С, днём +23...+25 °С. Переменная облачность, без осадков.

В пятницу, 16 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днём +21...+26 °С. Переменная облачность, местами небольшие дожди. В Екатеринбурге ночью +14...+16 °С, днём +24...+26 °С. Переменная облачность, без осадков.

Прогноз погоды предоставлен на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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