ХК «Автомобилист» примет участие в турнире в Нижнем Тагиле

13:34 | 14.08.2019

Фото: tagilka.ru

В Нижнем Тагиле во дворце ледового спорта имени В. К. Сотникова с 17 по 20 августа пройдет турнир по хоккею на призы заслуженного мастера спорта Сергей Гусева.



В турнире будут участвовать команд хоккейных клубов «Юность» и «Автомобилист» из Екатеринбурга, ХК «Металлург» из Серова и тагильский «Спутник», в котором начинал карьеру Гусев.



Напомним, что Сергей Гусев родился в Нижнем Тагиле в 1975 году, а в 1995 перешел в НХЛ и сыграл там 89 матчей за Dallas Stars и Tampa Bay Lightning. На данный момент он является генеральным менеджером ХК «Югра».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»