В Нижнем Тагиле загорелась квартира в многоэтажном доме. Эвакуировали 15 человек

19:08 | 12.08.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Сегодня в Нижнем Тагиле произошло возгорание в квартире на восьмом этаже жилого девятиэтажного дома. Из здания эвакуировали 15 человек, в числе которых оказались три ребёнка.



Также с помощью специальной маски спасатели вывели из огня одного человека. На месте происшествия работали три единицы техники и шесть человек личного состава, сообщается пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Благодаря оперативным действиям спасателей пожар удалось потушить за шесть минут. Пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»