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15:21 | 12.08.2019
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
В Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался вывезти чемодан икры в Финляндию
Мужчина расфасовал товар в полиэтиленовые пакеты. Он пытался объяснить, что везет еду на свадьбу в Финляндию, но от конфискации товара это не спасло.
На пассажира завели административное дело. За попытку вывезти из России большую партию икры ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара. Изъятую продукцию отправили на специальный склад. Что с ним делать дальше, решит суд.
Напомним, что вывозить из страны разрешается только пять килограммов лососевой икры. Осетровой и черной икры - 250 граммов. Обязательно в заводской упаковке.
Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»
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