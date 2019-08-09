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13:27 | 11.08.2019

Фото: Катерина Якушева

Облачно, дождь и град: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на первые дни рабочей недели

В Свердловской области и Екатеринбурге начало недели окажется облачным и дождливым, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.

В понедельник, 12 августа, в Свердловской области ночью +12...+17 °С, днём +19...+24 °С (на севере до +14 °С, на юго-востоке до +28 °С). Облачно, дожди, местами сильные, грозы, возможен град. В Екатеринбурге ночью +15...+17 °С, днём +22...+24 °С. Облачно, дождь, возможна гроза, град.

Во вторник, 13 августа, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днём +16...+21 °С. Облачно с прояснениями, дожди, местами небольшие, грозы, возможен град. В Екатеринбурге ночью +13...+15 °С, днём +19...+21 °С. Облачно с прояснениями, дождь, возможна гроза, град.

Прогноз погоды предоставлен на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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