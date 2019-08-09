Новости дня
11:38 | 11.08.2019
Фото: «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге мужчина украл телефон у сотрудницы ресторана быстрого питания
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения (запись можно посмотреть здесь). На кадрах видно, что мужчина подошёл к столу, когда работница ресторана ходила и собирала посуду. Мужчина воспользовался моментом и быстро забрал телефон, после чего развернулся и спокойно вышел.
Сотрудники ресторана просят откликнуться тем, кто знает мужчину или готов помочь в его поисках.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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