Екатеринбург продолжает поддерживать москвичей, борющихся за свободу выборов

Сегодня, 10 августа, в 14:00 жители и гости Екатеринбурга вышли на согласованный митинг на перекрёстке улиц 8 марта и Большакова. На акцию пришли около 250 человек.На месте работали два грузовика ОМОНа. Около 20 сотрудников полиции патрулировали территорию и около 10 человек снимали происходящее на камеры. Стоит отметить, что на пересечении улиц установили красные ограждения и досматривали всех с металлоискателями.Пришедшие жители города кричали лозунги вроде «Отстояли сквер — отстоим Россию», «Пока мы едины — мы непобедимы» и уже в 15:00 начали расходиться. Окончательно всё завершилось в 16:30. Всё прошло спокойно.Напомним, сегодня в Москве проходит третья акция протеста. Жители и гости столицы выходят на улицу с требованием допустить на выборы в гордуму независимых кандидатов. Предыдущие два акции сопровождались массовыми задержаниями.