В Екатеринбурге сегодня ночью загорелась автомойка с Toyota Corolla

11:29 | 10.08.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью, в 03:26, в Екатеринбурге на улице Гагарина загорись салон и кузов автомобиля Toyota Corolla. Также пожар повредил внутреннюю отделку автомойки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



На место происшествия незамедлительно прибыли две единицы техники и восемь человек личного состава. Все работы, включая проливку и разбор сгоревших конструкций, спасатели завершили в 04:31.



Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»