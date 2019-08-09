Новости дня
11:29 | 10.08.2019
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге сегодня ночью загорелась автомойка с Toyota Corolla
На место происшествия незамедлительно прибыли две единицы техники и восемь человек личного состава. Все работы, включая проливку и разбор сгоревших конструкций, спасатели завершили в 04:31.
Причины произошедшего устанавливают пожарные дознаватели.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:02 | 10.08.2019
«Возомнил из себя танк»: в Екатеринбурге водитель Porsche заехал на трамвайные пути и встал
11:29 | 10.08.2019
В Екатеринбурге сегодня ночью загорелась автомойка с Toyota Corolla
10:32 | 10.08.2019
В Екатеринбурге на Эльмаше изменилось движение трамваев
09:23 | 10.08.2019
Дебошира с рейса Екатеринбург-Геленджик доставили в полицию
20:55 | 9.08.2019
Уральский «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 2:3
19:36 | 9.08.2019
На Пермском тракте произошло ДТП. Есть пострадавший
18:49 | 9.08.2019
И безопасно, и умно, и красиво: в Екатеринбурге перенесут остановку на площади 1905 года
18:00 | 9.08.2019
В Кольцово на месяц закрылось движение по улице Спутников
17:58 | 9.08.2019
В связи с проведением фестиваля уличных театров в центре Перми будет изменено движение общественного транспорта
17:40 | 9.08.2019
Силовики поймали грабителей, похитивших пенсии в Красноуральске
17:20 | 9.08.2019
В Екатеринбурге на человека упал лифт
17:14 | 9.08.2019
Транспортная доступность Пермского района существенно повысится благодаря нацпроекту
16:59 | 9.08.2019
В Екатеринбурге на проезжую часть упал баскетбольный щит
16:42 | 9.08.2019
Врио губернатора Курганской области попросил Цуканова о поддержке
16:22 | 9.08.2019
Владельца екатеринбургского магазина по продаже табака для кальяна судят по уголовной статье
16:20 | 9.08.2019
В Екатеринбурге вновь откладывают восстановление символа Победы – Краснознаменной группы
16:00 | 9.08.2019
В Свердловской области в эти выходные сотрудники ГИБДД проведут рейды по пьяным водителям
15:42 | 9.08.2019
На «Курганмашзаводе» произошел несчастный случай
15:42 | 9.08.2019
Председатель Регионального Духовного управления мусульман поздравляет пермяков с праздником Курбан
15:31 | 9.08.2019
В Кольцово стали находить в два раза больше контрафактной продукции
15:20 | 9.08.2019
Спортсменам и тренерам Прикамья вручили профессиональные награды
15:02 | 9.08.2019
В Екатеринбурге впервые выступит музыкальный театр Республики Крым
14:01 | 9.08.2019
«Т Плюс» обновила более 2,5 км тепломагистралей в центре Перми
13:57 | 9.08.2019
В Нижнем Тагиле обрушился объект культурного наследия
13:37 | 9.08.2019
В Курганской области до 2023 года газифицируют 10 районных центров
13:26 | 9.08.2019
В Екатеринбурге на Вторчермете произошла авария с пятью машинами
13:22 | 9.08.2019
В субботу в Перми состоится благотворительный забег