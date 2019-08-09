Дебошира с рейса Екатеринбург-Геленджик доставили в полицию

09:23 | 10.08.2019

Фото: Игорь Онучин

Полиция Геленджика за неподобающее поведение задержала пассажира рейса из Екатеринбурга. Мужчина устраивал дебош и не реагировал на замечания.



На борту «Уральских авиалиний» 41-летний житель Челябинска нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и не реагировал на неоднократные замечания бортпроводников. По прибытии самолёта правонарушителя доставили в линейное отделение полиции.



В отношении дебошира возбудили дело по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»