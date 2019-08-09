Уральский «Автомобилист» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 2:3

9 августа уральский хоккейный клуб «Автомобилист» в рамках Кубка Президента Республики Казахстан обыграл команду «Салават Юлаев» со счётом 2:3. «Игра была сложная. Соперник очень хорошо был готов. В первом периоде мы немного не были готовы к такому штурму. Во втором – нашли в себе силы, поговорили с парнями – ребята переломили ход встречи»,- отметил главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. По предварительным данным, Анатолий Голышев получил травму боковых связок. Напомним, следующий матч «Автомобилист» проведёт завтра в 16:00 с командой «Барыс».