В Екатеринбурге на Вторчермете произошла авария с пятью машинами

13:26 | 9.08.2019

Фото: группа ВКонтакте "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге сегодня утром столкнулись пять автомобилей. Авария произошла в микрорайоне Вторчермет на пересечении улиц Военной и Патриса Лумумбы.



Очевидцы говорят, что машины столкнулись из-за того, что на светофоре не хватает стрелок. В отделении пропаганды ГИБДД города пока не комментируют эту ситуацию, но сообщают, что в ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Анастасия Винник © «Вечерние ведомости»