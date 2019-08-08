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13:05 | 9.08.2019

Фото: yandex.ru/images

Беглого уральского чиновника задержали, когда он пытался пересечь границу

Беглого уральского экс-чиновника Игоря Разунина задержали на границе Украины и Белоруссии. Сейчас он находится в СИЗО в Гомеле.

Бывший начальник департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области является фигурантом дела чиновников МУГИСО, обвиняемых в финансовых преступлениях. При получении взятки Разунин был задержан силовиками. Третьего декабря 2018 года экс-чиновник не явился в суд. После этого его объявили в розыск.

Когда Разунина задержали при попытке пересечь границу, он пояснил, что хотел попросить политическое убежище.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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