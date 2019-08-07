В Екатеринбурге закроется еще одна «Карусель»

13:27 | 8.08.2019

Фото: karusel.ru

В Екатеринбурге закрывается еще один гипермаркет «Карусель» федеральной торговой сети X5 Retail Group. В этот раз магазин перестает работать на ЖБИ в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл».



В ТРК рассказали, что гипермаркет проработает до 16 августа. После этого свободную площадь займет магазин другой сети. На данный момент в Екатеринбурге единственный магазин «Карусель» остался в ТРЦ «Алатырь».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»