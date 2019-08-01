Новости дня
19:33 | 7.08.2019
Фото: страница Андрея Самарина в «Одноклассниках»
Суд досрочно лишил полномочий председателя думы Асбеста
В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры был выявлен факт предоставления председателем Думы Асбеста недостоверных сведений о доходах и расходах. Так, он не указал в справке объект незавершенного строительства. По данному факту прокуратура направила представление в думу о необходимости сложения Самариным полномочий, но депутаты отказались принимать соответствующее решение, несмотря на то, что законом о противодействии коррупции установлено, что предоставление недостоверных и неполных сведений является основанием для их прекращения.
В связи с этим, прокурор Асбеста направил в городской суд административное исковое заявление с требованием о досрочном прекращении полномочий председателя Думы. Ответчиками по делу проходили Самарин и городская дума.
Сегодня, 7 августа судья Асбестовсого городского суда Александр Вознюк удовлетворил исковые требования прокуратур, досрочно лишив председателя думы полномочий. Решение суда не вступило в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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