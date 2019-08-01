Суд досрочно лишил полномочий председателя думы Асбеста

19:33 | 7.08.2019

Фото: страница Андрея Самарина в «Одноклассниках»

По иску прокуратуры лишен полномочий председатель Думы Асбестовского городского округа Андрей Самарин. Поводом послужило предоставление недостоверных сведений о доходах и имуществе на себя и членов семьи, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры был выявлен факт предоставления председателем Думы Асбеста недостоверных сведений о доходах и расходах. Так, он не указал в справке объект незавершенного строительства. По данному факту прокуратура направила представление в думу о необходимости сложения Самариным полномочий, но депутаты отказались принимать соответствующее решение, несмотря на то, что законом о противодействии коррупции установлено, что предоставление недостоверных и неполных сведений является основанием для их прекращения.



В связи с этим, прокурор Асбеста направил в городской суд административное исковое заявление с требованием о досрочном прекращении полномочий председателя Думы. Ответчиками по делу проходили Самарин и городская дума.



Сегодня, 7 августа судья Асбестовсого городского суда Александр Вознюк удовлетворил исковые требования прокуратур, досрочно лишив председателя думы полномочий. Решение суда не вступило в законную силу.

© «Вечерние Ведомости»