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20:33 | 6.08.2019
Фото: vsluh.ru
В 2019 году в Екатеринбурге заменят лифты в 52 многоквартирных домах
Замену будут производить в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы» Муниципальной программы «Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы».
Отработавшие 25 лет лифты будут заменять за счет областного и городского бюджетов, при этом собственники помещений многоквартирных домов должны вложить минимум 15% от общей стоимости работ.
Следует отметить, что на замену лифтов в Екатеринбурге в 2019 году власти планируют потратить более 435 млн рублей.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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