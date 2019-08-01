В 2019 году в Екатеринбурге заменят лифты в 52 многоквартирных домах

20:33 | 6.08.2019

Фото: vsluh.ru

В уральской столице до конца 2019 года планируется заменить 202 лифта в 52 многоквартирных домах, об этом рассказали в пресс-службе Администрации Екатеринбурга.



Замену будут производить в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы» Муниципальной программы «Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы».



Отработавшие 25 лет лифты будут заменять за счет областного и городского бюджетов, при этом собственники помещений многоквартирных домов должны вложить минимум 15% от общей стоимости работ.



Следует отметить, что на замену лифтов в Екатеринбурге в 2019 году власти планируют потратить более 435 млн рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»