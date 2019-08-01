В Екатеринбурге зарегистрирован новый случай кори

21:27 | 5.08.2019

Фото: lenta.ru

В Екатеринбурге зарегистрировали новый случай заболевания корью. Из-за этого в доме по адресу Автомагистральная, 19 объявили карантин.



Как уточнили в Роспотребнадзоре, что заболевшим стал непривитый ребёнок из семьи мигрантов. Отмечается, что подобные ситуации возникают, не смотря на то, что в России проходит подчищающая иммунизация, так как мигранты часто меняют съёмное жильё, у них нет медицинской страховки, поэтому они не попадают в поле зрения медработников.



Сейчас всем жильцам дома придётся поставить прививки. В течение карантина медики будут наблюдать за их состоянием.



Также в Роспотребнадзоре напомнили, что мигранты в поликлиниках могут привиться бесплатно и без документов.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»